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الشبيبة: قرار وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال يعبر عن نبض الشارع

السبت 27 يوليو 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتبر سكرتير حركة الشبيبة الطلابية لحركة فتح حسن فرج قرار القيادة بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، يعبر عن نبض الشارع والعمل به واجب.

وقال فرج، إن الشبيبة ستواصل العمل على مستوى الشباب والطلبة لخوض مرحلة جديدة من الكفاح والعمل بحشد تحرك شعبي واسع في مواجهة الاحتلال لتقديم نموذج في الوحدة مع شبيبة فصائل العمل الوطني الأخرى.

وكانت القيادة قررت، مساء الخميس، عقب اجتماعا عقدته في مقر الرئاسة برئاسة  الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي.

#الشبيبة التفحاوية

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