مروان خوري يكتب قصيدة مؤثرة لوالدته بعد رحيلها

وكالات / سما /

كتب الفنان اللبناني مروان خوري قصيدة جديدة لوالدته نسيمة نطانيوس بعد رحيلها عن عالمنا معبّراً عن الوحدة التي يمرّ بها واشتياقه لها يوماً بعد يوم. وكتب مراون عبر حسابه الرسمي على تويتر لوالدته الراحلة:

“يا سامعين الصوت

يا سامعين الصوت

قوموا اطلعوا من الموت

رشّوا ع إمّي الرّز

مدّوا طريقا زهور

نسّوم نفحة روح

بتفوح بالبخور

نسوم وج الضو

راحتلصوب النور

يا ساكنين الوقت

قوموا طلعو من العتم

انتو الحقيقة الصوت

لعم يصرخ بهالصمت

نحنا لبعدنا هون

يومية عم منموت

نحمل تقل هالوقت

عكتافنا تابوت

نُشير إلى أن الصورة التي نشرها خوري للقصيدة نالت ردود فعل كثيرة وحظيت بأكثر من 600 إعجاب.

والجدير ذكره، أن والدة مروان خوري كانت قد توفيت بداية هذا الشهر وفق ما أعلن النجم اللبناني عبر تويتر.