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"ترامب" يرفض منح "آبل" أي إعفاءات من الرسوم على المنتجات الصينية

السبت 27 يوليو 2019 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ترامب" يرفض منح "آبل" أي إعفاءات من الرسوم على المنتجات الصينية


وكالات / سما /

رفض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الاستجابة للطلب الذي قدمته شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" لإعفاء مكونات الكمبيوتر التي تنتجها في الصين من الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع المستوردة من الصين وقال إنه على الشركة إنتاج المكونات في الولايات المتحدة.

وكتب "ترامب" اليوم على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "آبل لن تحصل على إعفاءات ولا تخفيضات للرسوم المقررة على مكونات كمبيوتر ماك برو (التي تنتجها في الصين).. إذا أنتجتها في أمريكا لن تخضع لرسوم".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "آبل" الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قدمت طلبا إلى إدارة الرئيس الأمريكي لإعفاء المكونات التي تستوردها من الصين لصناعة أحدث أجهزة الكمبيوتر المكتبي الذي تعتزم طرحه قريبا "ماك برو" من قرار فرض رسوم بنسبة 25% على السلع المستوردة من الصين.

من ناحية أخرى تعهد الرئيس ترامب بمراجعة العلاقات بين الصين وشركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "جوجل" لمعرفة ما إذا كانت هذه العلاقة يمكن أن تمثل مشكلات للأمن القومي الأمريكي.

وكتب "ترامب" على موقع "تويتر" إنه "قد تكون وقد لا تكون هناك هواجس أمن قومي تتعلق بشركة جوجل وعلاقاتها مع الصين. إذا كانت هناك مشكلة سنبحث عنها. أتمنى مخلصا ألا تكون هناك مشكلة".

#آبل

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