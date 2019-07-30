الفدائي يغادر لخوض بطولة غرب آسيا في العراق

رام الله / سما /

أعلن الطاقمين الفني والإداري للمنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم " الفدائي عن قائمة المنتخب الوطني الفلسطيني التي ستمثل فلسطين في بطولة غرب اسيا التي تستضيفها دولة العراق الشقيق وتكونت القائمة من كل :

انس ابو سيف.توفيق ابو حماد..رامي حمادة.عبد اللطيف البهداري.محمد ابو مياله.ياسر حمد.هيثم خير الله.محمد باسم.محمد يامين.موسى فيراوي.احمد قطميش.عبد الله جابر.شادي شعبان.محمد درويش.محمود ابو وردة.محمد بلح.عدي الدباغ.محمد الجعبري.امير قطاوي.احمد البهداري.رائد دحلة.اسلام البطران.رامي مسالمة.

وسيغادر المنتخب صباح السبت ارض الوطن متوجها الى العراق للمشاركة في البطولة

وتشارك في بطولة غرب اسيا للرجال "9" منتخبات قسمت الى مجموعتين الاولى ضمت :العراق ، اليمن ، سوريا ، فلسطين ولبنان وتقام منافساتها في مدينة كربلاء .

والثانية تقام تصفياتها في مدينة اربيل وضمت : الاردن ، البحرين ، السعودية والكويت

وتأتي مغادرة المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم بعد ان انهى معسكره التدريبي الذي اقامه في مدينة رام الله والذي استمر لأكثر من عشرة ايام ،اطلع فيها الطاقم الفني للمنتخب على استعدادات اللاعبين وبالتالي تم اختيار المجموعة التي ستمثل فلسطيني في هذا المحفل .

وتقام مباريات البطولة بنظام المجموعات في الدور الأول ومن ثم المباراة النهائية، وقد حدّد جدول المباريات عن طريق القرعة الموجّهة حيث سيتوّج بلقب البطولة الفريق الفائز بالمباراة النهائية.

جدول المباريات الخاصة بمجموعة فلسطين

مجموعة كربلاء :

الثلاثاء 30/7/2019

العراق + لبنان – ملعب كربلاء الدولي

فلسطين + اليمن – ملعب كربلاء الدولي

الجمعة 2/8/2019

فلسطين + العراق - ملعب كربلاء الدولي

لبنان + سوريا - ملعب كربلاء الدولي

الاثنين 5/8/2019

سوريا + اليمن - ملعب كربلاء الدولي

لبنان + فلسطين – ملعب كربلاء الدولي

الخميس 8/8/2019

اليمن + لبنان – ملعب كربلاء الدولي

سوريا + العراق – ملعب كربلاء الدولي .

الاحد 11/8/2019

فلسطين + سوريا – ملعب كربلاء

العراق + اليمن – ملعب كربلاء .

وتعتبر المشاركة الفلسطينية في غرب اسيا مهمة عشية انطلاق التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي ستشارك فيها فلسطين اعتبارا من بداية شهر أيلول القادم حيث تقام اولى المباريات على ملعب فيصل الحسيني أمام المنتخب الكازاخستاني بتاريخ 5/9/2019 ، علما بان فلسطين وقعت في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات : السعودية ، اوزبكستان ، فلسطين ، اليمن وسنغافورة .