بيان هام صادر عن إدارة نادي خدمات البريج

الوسطى / سما /

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

في الوقت الذي تكون الرياضية بمكوناتها ومنظومتها الرياضية بأمس الحاجة الي التعاضد والتكاثف والتوحد بين أبنائها من إدارات اتحادات وأندية ولاعبين ومدربين، في الظروف الصعبة والقهرية التي يمر فيها قطاعنا الحبيب يطل علينا اتحاد كرة السلة في قطاع غزة، يحاول تشويه صورة نادي خدمات البريج الملقب بالزعيم والذي حصد معظم البطولات الرسمية التي نظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة

يطل علينا اتحاد كرة السلة في قطاع غزة، يحاول تشويه صورة نادي خدمات البريج واتهامه بالكذب من خلال تصريح صحفي له بعد فشل قرعة كأس السلة للناشئين.

إن إدارة نادي خدمات البريج تنظر إلى بيان الاتحاد ببالغ الخطورة، بعد كيل الاتهامات وإهانة النادي في بيانه الصحفي، إضافة لإهانة النادي من قبل عضو الاتحاد محمد أبو عيسى أثناء القرعة.

وتستنكر إدارة البريج بيان الاتحاد الذي يدل على حقده لنادي خدمات البريج بعد سيطرته على جميع الألقاب، ومن هذا المنطلق تؤكد إدارة النادي على ما يلي.

أولاً: أرسلت إدارة الاتحاد في قطاع غزة قبل فترة زمنية كتاب لنادي خدمات البريج للمشاركة في بطولة مواليد "2003" فما فوق، ووافق البريج على المشاركة في هذه البطولة، إلا أنه تفاجئ بكتاب جديد بعد تعيين محمد أبو عيسى عضو للجنة المسابقات في الاتحاد بضرورة تطعيم الفرق المشاركة في البطولة بلاعبين مواليد "2002".

ثانياً: رغم إرسال الكتاب الثاني لم يرسل البريج كتاباً للاتحاد للرد على قرار مشاركة لاعبين "2002" في البطولة، منتظراً الأمر إلى أثناء إجراء القرعة في النادي للحديث عن قضية مواليد "2002"، وأثناء إجراء القرعة اعترض البريج على قرار إشراك لاعبين مواليد "2002" بصحبة ناديي جمعية الشبان المسيحية وشباب البريج، الأمر الذي لم يريده الاتحاد وأصر على مشاركة 5 لاعبين من مواليد "2002" بالبطولة.

ثالثاً: بعد قرار الاتحاد وإصراره على مشاركة مواليد "2002"، قرر خدمات البريج الانسحاب من البطولة، ليرد عضو الاتحاد محمد أبو عيسى بإهانة نادي خدمات البريج في مقره بعدما قال "غيرو" مستهينياً بإنجازات النادي الكبيرة التي تفوق عمره الرياضي القليل.

رابعاً: بعد أن أهان محمد أبو عيسى نادي خدمات البريج واستخف به وبقدراته وانجازاته قرر النادي عدم المشاركة في البطولة، لتفشل القرعة بعد انسحاب ناديي جمعية الشبان المسيحية وشباب البريج.

خامساً: قررت إدارة نادي خدمات البريج دعوة الجمعية العمومية للاتحاد لمناقشة تجاوزات الاتحاد بعد قضايا مهمة، أهمها القضايا خلط المشاكل الشخصية بقضايا تهم اللعبة، وآخرها قضية عدم قبول تسجيل اللاعب إيهاب عقل في صفوف المغازي قبل فتح باب الانتقالات، بسبب خلاف مع أحد أعضاء الاتحاد.

سادساً: قررت إدارة البريج تعليق عملها مع اتحاد كرة السلة في المحافظات الجنوبية حتى إشعار آخر، إضافة لتعليق مشاركته في كافة النشاطات القادمة وأهمها بطولة الكأس.

سابعاً: سيبقى خدمات البريج عنواناً للنزاهة والأخلاق، وسيعمل النادي على توفير الهدوء في الفترة القادمة لجميع الاتحادات الرياضية من أجل سير المسيرة الرياضية بشكل صحيح .