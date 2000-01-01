جوارديولا: فودين أكثر لاعب موهبة شاهدته في حياتي

وكالات / سما /

أعطى المدرب الإسباني بيب جوارديولا إشادة خاصة بلاعب خط وسطه الشاب فيل فودين (19 عاماً)، معتبراً إياه اللاعب الأكثر موهبة الذي شاهده طوال حياته.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحافي:”فيل هو اللاعب الأكثر موهبة الذي رأيته في حياتي المهنية في كرة القدم كلاعب ومدرب. قلت ذلك مرات عديدة في المؤتمرات الصحفية، لكن ربما ليس أمامه. لديه كل شيء ليصبح واحداً من أفضل اللاعبين ، ليس فقط في إنجلترا.”

وأضاف: “مشكلته الوحيدة هي أنه في بعض الأحيان أن مديره لا يقحمه أساسياً، لذا نأمل أن يتمكن في المستقبل أن يحصل على دقائق لعب أكثر، والأمر لن يكون سهلاً بالنظر إلى منافسيه. إنه منفتح الذهن ويعمل بجد بشكل لا يصدق في كل دورة تدريبية ويعرف كم أقدر ذلك. إنه يعلم أنني هنا لمساعدته قدر الإمكان ليصبح لاعب أفضل…”

ولعب فودين 36 مباراة في موسمين تحت قيادة جوارديولا، لكنه كان أساسياً في 22 منها فقط، لكن المان سيتي يعقد أمال مستقبلية كبيرة على اللاعب لتعويض دافيد سيلفا (33 عاماً) الذي من المرتقب أن يرحل في نهاية الموسم.

وجدد اللاعب الإنجليزي الموهوب عقده مع مانشستر سيتي مؤخراً حتى 2024.