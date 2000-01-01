زيدان: نشعر بخيبة أمل ولكني واثق من موسم ريال مدريد الجديد

وكالات / سما /

أصبح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تحت الضوء بعد خسارة النادي الملكي الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد بسبعة أهداف لهدف.

وانتقد زيدان أداء لاعبيه قائلاً: “ما حدث أننا دخلنا للمباراة بشكلٍ سىءوتلقينا هدفين في أول ثمان دقائق ولم تكن هناك ردة فعل من جانبنا لتغيير شىء”.

أضاف مدرب المرينجي: “لم ندخل للمباراة أبداً وكنا نفتقد لكل شىء وخاصة الكثافة، سجلوا سبعة أهداف وهذا لم علينا السماح أن نسمح به، اللاعبون يعلمون هذا ويشعرون بخيبة أمل، إنها مباراة تحضيرية وأتلتيكو كان الأفضل في كل شىء”.

واصل: “نحن نُحضر لموسمنا الجديد وعلينا أن نبقى هادئين، فنحن لدينا حتى 17 أغسطس للتحضير للمباراة الأولى في الدوري”.

ويعتقد المدير الفني الفرنسي رغم إحباطه بسبب النتيجة بأن الفريق سيقدم موسم جيد وسيظهر بشكلٍ مختلف: “نحن نملك الدوافع وليس لدي أي شك حول هذا، سوف يكون موسمنا جيداً وأنا مقتنع بهذا”.