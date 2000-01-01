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ديبالا يحسم موقفه النهائي من الانتقال إلى توتنهام

السبت 27 يوليو 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديبالا يحسم موقفه النهائي من الانتقال إلى توتنهام


وكالات / سما /

حدد باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي موقفه النهائي من الانضمام إلى توتنهام الإنجليزي بعد العرض الذي حصل عليه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وعاد المهاجم الأرجنتيني من إجازاته قبل نهايتها للحصول على إعجاب المدرب الجديد ماوريسيو ساري ، ولكن مستقبله لا يزال غير مؤكد بسبب ازدياد عدد المهاجمين في الفريق.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن ديبالا موافق على الانتقال إلى توتنهام بعد أن أعطى كلمة “نعم” للعرض المقدم ، ولكن شريطة أن يتفاوض النادي الإنجليزي مع يوفنتوس.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” قد أكدت يوم الخميس الماضي أن توتنهام قدم عرضاً قياسياً بقيمة 90 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من 26 عاماً هذا الصيف.

وقام ديبالا بالحديث مع ماوريسيو ساري بشأن الرحيل عن يوفنتوس وفقاً لما ذكرته صحيفة “توتوسبورت” ، بعد أن رفض المدرب الإيطالي ضمان حصوله على مزيد من الدقائق في الموسم القادم.

#باولو ديبالا #توتنهام

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