مجدلاني : القيادة الفلسطينية تجتمع لتحديد موعد وقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل



قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني إن اللجنة المكلفة بتنفيذ آليات قرار القيادة بوقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل ستجتمع اليوم او غدا.



وأضاف مجدلاني في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين، ان اللجنة تتكون من اعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح والحكومة واللجنة ستضع آليات عمل ملموسة بسقف زمني محدد لأننا في بداية مرحلة جديدة تتطلب إجراءات جدية.



وقال مجدلاني إن اللجنة ذات طبيعة اختصاصية وكل في مجاله سيكون عليه عبء تنفيذ هذا القرار والحكومة سيكون عليها عبء اكبر في تنفيذ الجزء الأهم من هذا القرار وهو وما يتعلق في البعد الاقتصادي.



وشدد مجدلاني على ان القرار الذي اتخذته القيادة يؤسس لمرحلة جديدة ويجب البناء عليه في وضع استراتيجات عمل لفك الارتباط التدريجي مع الاحتلال مشددا على اننا في مرحلة جديدة تتطلب منا ايضا وحدة الموقف والصف الوطني ما يعني انهاء الانقسام، مطالبا حركة حماس بان تحدد موقفها من التحدي الكبير الذي تخوضه القيادة.



ورحب مجدلاني بموقف حركة حماس من قرار القيادة، مضيفا ان المهم ترجمة ذلك بخطوات للبناء هذا الموقف والطلب من مصر تكثيف جهودها في هذه المرحلة والعمل مع حماس ومعنا للاتفاق على خارطة الطريق التي تمكنّا من إنهاء الانقسام وفق الاتفاقيات التي وقعت.



وكانت القيادة قررت مساء الخميس وعقب اجتماعا عقدته في مقر الرئاسة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي.

