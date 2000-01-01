البرغوثي: قرار القيادة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

رام الله / سما /

رحب الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، بقرار القيادة وقف العملبالاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي.

واعتبر البرغوثي ، ان القرار هو رد طبيعي على ما يقوم به الاحتلال، وحكومته اليمينية المتطرفة من: قتل، وهدم، واستيطان في مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة معها.

واضاف: ان جميع ردود الافعال كانت مؤيدة للقرار الذي يقف في وجه صفقة القرن، لافتاً الى أننا نملك أساس متين لوحدة الموقف الفلسطيني.

وشدد البرغوثي على ضرورة أن يكون هناك وحدة وتكاتف وطني في مواجهة صفقة القرن ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، داعياً الى تصعيد المواجهة الشعبية مع الاحتلال وتصعيد حركة المقاطعة.

وتطرق البرغوثي الى أهمية الجهد الاعلامي على الصعيد الدولي لتوضيح ما قام به الاحتلال ومشروعية القرارات الوطنية، مؤكدا ان الواجب الوطني يتطلب من كافة ابناء شعبنا مقاطعة البضائع الاسرائيلية ودعم المنتج الوطني لخلق فرص عمل لأبنائنا مما يلحق خسائر كبيرة للاحتلال.

وكانت القيادة قررت مساء الخميس وعقب اجتماعا عقدته في مقر الرئاسة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي.