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العالول: قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل يشمل كافة الاتفاقيات الموقعة معها

السبت 27 يوليو 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل يشمل كافة الاتفاقيات الموقعة معها


رام الله / سما /

أكد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ان قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل يشمل كافة الاتفاقيات الموقعة معها ولا يستثنى منها شيئا.

واضاف العالول في تصريحات  له ، اليوم السبت، "اننا ذاهبون باتجاه تنفيذ هذا القرار وسيتم البناء على كافة التقارير التي اخذت فيما سبق وتتعلق بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال"، مشيرا إلى ان مهام اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات القيادة واضحة تماماً وهي وضع آليات لتنفيذ ما تم إقراره.

واكد العالول، ضرورة الذهاب باتجاه آليات التنفيذ لكل القرارات التي تم أخذها والتي لها علاقة بتحديد العلاقة مع الاحتلال لأنه لم يعد بالإمكان الصبر على هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

وقال  العالول "إن ردود الفعل المرحبة بقرار القيادة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل سواء على المستوى الشعبي والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، اضافة الى الترحيب العربي والدولي، يعكس حالة الغضب من المخالفات والجرائم الاسرائيلية التي تركتب بحق شعبنا.

وكانت القيادة قد قررت مساء الخميس وعقب اجتماع عقدته بمقر الرئاسة برئاسة السيد الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي.

#محمود العالول

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