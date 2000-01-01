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اتحاد نقابات العمال يرحب بقرار الرئيس

السبت 27 يوليو 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

رحب شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقرار الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشكل تجسيداً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي الداعية لإعادة النظر بجميع الاتفاقيات التي أبرمت مع الإسرائيليين، ورداً مناسباً على صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها؛ ورداً شجاعاً على محاولات تهويد القدس ومصادرة الأراضي وهدم المنازل ومطاردة العمال واعتقالهم وقتلهم، ومواصلة البناء الاستيطاني بما ذلك بناء جدار الضم والتوسع، وتعذيب الأسرى والتنكيل بهم وسرقة أموال الشعب الفلسطيني ومستحقاته من الجمارك الضرائب.

وجاء في بيان الاتحاد "أن عمال وعاملات فلسطين وجماهير الطبقة الفلسطينية العاملة يقفون بكل قوتهم وعزمهم خلف ومع القيادة الوطنية الفلسطينية الحكيمة بما ذهبت إليه من وقف للتعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة معها، لما لهذا القرار من أثر في تصليب الموقف السياسي والوطني لقيادتنا الشرعية".

ودعا بيان الاتحاد إلى اعتبار هذه الخطوة مناسبة للبدء بتطبيق تفاهمات إنهاء الانقسام وترسيخ المصالحة الوطنية، وإعادة البرامج النضالية إلى أصلها وتركيز الجهد والضغط الوطني العام والموحد ضد العدو الإسرائيلي، والتفرغ لدعم صمود شعبِنا ونضالِه وحماية أرضه ومقدساتِ وإنجاز مشروعه الوطني بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولتِه المستقلّة وعاصمتُها القدس".

واختتم البيان بدعوة الدول العربية الشقيقة، بما فيها الأحزاب الوطنية والقومية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي العام العربي، لوقف التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

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