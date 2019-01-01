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المواصفات والمقاييس تعتمد تعليمات فنية الزامية خاصة بصناعة الأحذية

السبت 27 يوليو 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم السبت، عن اعتماد التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالأحذية والتي تحمل الرقم ( 78-2019)، وتختص باشتراطات السلامة والجودة الواجب توافرها في الاحذية.

جاء ذلك بعد مصادقة وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس ادارة المواصفات والمقاييس خالد العسيلي، ووزيرة الصحة مي كلية على هذه التعليمات والبدء بسريان تنفيذها، على جميع أنواع الأحذية الواردة في مجال التعليمات والتي يتم طرحها بالسوق.

وجرى صياغة وإعداد هذه التعليمات من قبل  لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد الوطني، والصحة، والاتحاد العام للصناعات، واتحاد الغرف التجارية وبرئاسة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وتحدد هذه التعليمات مسؤولية مصنعي ومستوردي الاحذية، ومسؤولية كل الجهات المختصة بالتفتيش على المنتجات في الاسواق، والتأكد من التزام المصنعين والموردين والتجار بهذه التعليمات، كمتطلبات واشتراطات بيان الاحذية ومتانتها ومتطلباتها الفيزيائية والكيميائية.

وتبين هذه التعليمات التأكد من صحة ودقة بطاقة البيان ووضوحها للمستهلك حتى يتمكن من اختيار المنتج المناسب له دون ان يتعرض للتضليل، الامر الذي يتوجب على الجهات الرقابية التأكد من مطابقة المنتوجات للاشتراطات الواردة في التعليمات الفنية.

ودعت المؤسسة المهتمين بهذه التعليمات الفنية الالزامية الحصول عليها مجانا من خلال مكاتب وفروع المؤسسة، ومن خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة ( www.psi.pna.ps)، كما دعت المصنعين والمنتجين الى سرعة تصويب اوضاعهم خلال فترة السماح المحددة في التعليمات وقبل البدء في اجراءات الرقابة والتفتيش من قبل الجهة المختصة بذلك.

يشار إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتعاون مع مركز تطوير منتجات الاحذية والجلود تعمل على تأهيل مختبر لفحص الأحذية المصنعة محليا والمستوردة من الخارج، للنهوض بصناعة الأحذية وتوفير المناخ المناسب للنمو والتطور وتحقيق متطلبات الاسواق العربية والاقليمية، ولكي تحظى بثقة المستهلك الفلسطيني.

#المواصفات والمقاييس

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