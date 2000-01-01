تغيرات جديدة في المزاج الشعبي.. غالبية الإسرائيليين لا يرون نهاية وشيكة للصراع مع الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع للرأي أجري بين الإسرائيليين نتائج مهمة تعبر عن تغيرات جديدة في المزاج الشعبي للرأي العام الإسرائيلي.



فقد ذكر موقع القناة السابعة التابع للمستوطنين أن "78% من الإسرائيليين لا يرون نهاية وشيكة للصراع مع الفلسطينيين، وسط انتقادات قاسية للسياسة الإسرائيلية تجاه حماس في غزة، ويصفونها بالفاشلة".



وأشار أورلي هراري مراسل الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن "الاستطلاع أجراه مشروع الانتصار الإسرائيلي، وركز في تساؤلاته للإسرائيليين عن وجهات نظرهم تجاه الانتصار والحسم فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ومن النتائج المهمة التي أوردها الاستطلاع أن "الإسرائيليين لا يرون نهاية للصراع خلال العشرين سنة القادمة، حيث أكد 50% منهم أنه ليس هناك من احتمال لنهاية الصراع خلال هذه المدة، و28% قالوا إن هذه المدة ليست كفيلة بإنهاء الصراع، مما يعني أن 78% من الإسرائيليين لا يرون نهاية وشيكة للصراع".

وأضاف أن "الإسرائيليين حين سئلوا عن سبب عدم نجاح الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين بإنجاز أهدافها منذ عام 1993؟ قال 47% من الإسرائيليين ان الفلسطينيين متهمون بذلك بسبب رفضهم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، و16% اتهموا الفلسطينيين بالتشدد في القضايا الأساسية للصراع مثل القدس وحق العودة، و20% قالوا إن السبب أنه ببساطة لا يمكن حل الصراع".

وأكد أن "41% من الإسرائيليين يرون أن الصراع سينتهي حين يتنازل الفلسطينيون عن تطلعاتهم بالقضاء على إسرائيل، وهي مطالبة أن تبذل جهودها الحثيثة لإقناع الفلسطينيين بأنهم خسروا الصراع تجاهها، وقال 33% من الإسرائيليين إن الطريقة الوحيدة لإقناع الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، هو إحباط رغبتهم للاستمرار بمحاربتها، و20% يؤيدون استمرار المفاوضات".

وأوضح أن "18% من الإسرائيليين يؤيدون الانفتاح الاقتصادي لغزة والضفة الغربية، وطالب 9% بعمليات عسكرية ضد الفلسطينيين كالرصاص المصبوب والسور الواقي، واعتقد 84% أنه بالإمكان الانتصار على الفلسطينيين، سواء بإجبارهم على تنازلهم عن رغبتهم بالقضاء على إسرائيل بنسبة 32%، والنسبة ذاتها بالاتفاق مع الفلسطينيين وانتهاء الصراع، و14% قالوا إن السبيل لذلك هو اعتراف الدول العربية بإسرائيل، و12% قالوا إن الانتصار يتمثل بحصول إسرائيل على معاملة تليق بها في المجتمع الدولي".

وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بتقييم الإسرائيليين لسياسة حكومتهم نحو حماس، قال 82% إنها رخوة، و38% اعتبروها متساهلة تجاه السلطة الفلسطينية، وأبدى 68% عدم موافقتهم على قرار وقف إطلاق النار الأخير في غزة، وطالب 50% بالقضاء على حماس، و18% دعوا لوقف إرسال البضائع لغزة كالطعام والوقود والأدوية".

وختم بالقول إن "14% من الإسرائيليين قالوا بإمكانية العثور على تعاون وحوار مع حماس، فيما اعتبر 5% فقط أنه يمكن الاستمرار في هذه السياسة تجاه حماس التي تتضمن تمويلا قطريا إلى غزة، وقال 33% أنه يجب العودة لسياسة الاغتيالات لاستعادة الردع تجاه حماس، و19% قالوا بتنفيذ عقوبة الإعدام تجاه منفذي العمليات المسلحة، و19% طالبوا باستخدام قوة فتاكة ضد غزة".