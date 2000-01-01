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الرئيس يصل تونس للمشاركة في تشييع السبسي

السبت 27 يوليو 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل تونس للمشاركة في تشييع السبسي


رام الله / سما /

وصل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، العاصمة التونسية، للمشاركة في تشييع الرئيس التونسي الراحل الكبير الباجي قائد السبسي.

وكان في استقبل الرئيس على أرض مطار قرطاج الدولي، الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، وعدد من المسؤولين التونسيين، وسفير فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

ويرافق الرئيس، كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وستقام مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي يوم غد السبت، من قصر قرطاج إلى مثواه الأخير في مقبرة الجلاز.   

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