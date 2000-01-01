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الأحزاب اليسارية تشكل تحالفا لتحدي نتنياهو

السبت 27 يوليو 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأحزاب اليسارية تشكل تحالفا لتحدي نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

شكل حزبان إسرائيليان يساريان، هما ميرتس وحزب إسرائيل ديمقراطية الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، كتلة يسارية جديدة لخوض انتخابات الكنيست التي تجرى في 17 أيلول/سبتمبر القادم.

و بحسب بيان الحزب المسمى "المعسكر الديمقراطي" سيرأس قائمة التحالف الجديد رئيس حزب "ميرتس" نيتسان هوروفيتش وسيدرج ستاف شافير من حزب العمل في المرتبة الثانية على القائمة.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من التكهنات والمفاوضات المطولة بين زعماء تيار اليسار.

كما قال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل انه تم التوافق بشأن القائمة المشتركة لخوض انتخابات الكنيست الاسرائيلي المزمع اجراؤها في ايلول القادم.

وقال بركة في كلمة له بجامعة بيت لحم امس المجمعة، ان عقبات عدة ازيلت من طريق هذه القائمة التي يعتبرها "مدماكا لوحدة شعبنا في الداخل والشتات وما بقي هي امور اجرائية" ومن المتوقع ان يعلن رسميا عن ذلك خلال الساعات القادمة.

يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحديا صعبا من الخصوم السياسيين الذين يسعون للإطاحة به في أيلول/سبتمبر. وأعلن باراك الذي شغل رئاسة الوزراء في فترة 1999 - 2001، الشهر الماضي إنه سوف ينافس نتنياهو على رئاسة الوزراء.

وحصل نتنياهو على فترة ولاية خامسة في وقت سابق من العام الحالي، ولكنه دعا إلى إجراء انتخابات جديدة بعدما فشل في تشكيل حكومة.

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