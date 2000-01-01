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العثور على جثة رجل مخيط عليها رأس امرأة

السبت 27 يوليو 2019 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة رجل مخيط عليها رأس امرأة


وكالات

عثر محققون أثناء تفتيش أجروه بمركز الموارد البيولوجية في ولاية أريزونا الأمريكية، على جثة رجل مخيّط عليها رأس امرأة، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك بوست"، امس الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن معلومات قضائية أن موظفي مكتب التحقيقات الفدرالية عثروا، أثناء التفتيش، على "دلاء فيها رؤوس وأيد وأقدام" بشرية، و"ثلاجة مليئة بأعضاء تناسلية ذكرية"، ورأس امرأة تم تخييطه على جسد رجل ضخم معلق على الحائط، إضافة إلى أعضاء بشرية أخرى تم تكويم بعضها فوق بعض.

وذكرت الصحيفة أن صاحب المركز، ستيفان غور، أدين في العام 2015 بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية واستخدامها في أغراض محظورة من قبل المانحين، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 121 ألف دولار.

المصدر: نوفوستي

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