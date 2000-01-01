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وزير إسرائيلي يعلن عن تعاون غير مسبوق مع مصر ويشكر السيسي لهذا السبب ..

السبت 27 يوليو 2019 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يعلن عن تعاون غير مسبوق مع مصر ويشكر السيسي لهذا السبب ..


القدس المحتلة / سما /

أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، عن شكره للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ما وصفه بمنع تحول مصر إلى إيران ثانية.

والتقى السيسي، وزراء الطاقة للدول المشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط الذي استضافته الإسكندرية، وجمع كلا من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا وفرنسا وفلسطين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن شتاينيتس قال للسيسي خلال الاجتماع، إن "على العالم كله أن يقدر إسهامه الضخم في استقرار مصر، التي تمثل أهمية بالغة بالنسبة إلى استقرار المنطقة كلها".

من جانبه، نقل الصحفي في هيئة البث الإسرائيلية، شمعون أران، عن شتاينيتس قوله إن "التعاون المصري الإسرائيلي يقع على مستوى غير مسبوق وإن إسرائيل ستبدأ بتصدير الغاز إلى مصر بعد 3 أشهر".

كما نقل الصحفي عن وزير الطاقة الإسرائيلي: "قلت للرئيس السيسي إنه بفضل قيادته تم منع تحول مصر إلى إيران ثانية".

وأفادت الخارجية الإسرائيلية، في بيان رسمي، بأن شتاينيتس شكر السيسي "لدعمه للمنتدى والاجتماع مع الوزراء في الإسكندرية". وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن "من المهم أن تتعاون جميع دول المنطقة لأن هناك الكثير من الاكتشافات، وستكون أكثر من ذلك بكثير"، وذكر أن "البلدان التي تفضل الصراع والمواجهة بدلا من التعاون تتخلف عن الركب، ولكن نحن الدول التي تريد التعاون سوف نمضي قدما".

وأضاف شتاينيتس قائلا: "منذ توقيع اتفاق السلام (في 1979) بين الرئيس (المصري أنور) السادات ورئيس الوزراء (الإسرائيلي منحام) بيغن ربما يكون هذا أهم تعاون اقتصادي وفي مجال الطاقة بين البلدين".

ويقوم شتاينيتس بزيارة رسمية إلى مصر تعتبر الأولى لوزير إسرائيلي منذ أحداث يناير 2011 في البلاد، حينما تمت الإطاحة بحكم الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

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