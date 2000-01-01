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الأناضول: سليماني في سوريا استعداد لحرب مع أمريكا (صورة)

السبت 27 يوليو 2019 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأناضول: سليماني في سوريا استعداد لحرب مع أمريكا (صورة)


وكالات

قالت مصادر محلية للأناضول، إن اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وجه المجموعات المسلحة التابعة لإيران في سوريا، إلى الاستعداد لحرب محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية.


وذكرت المصادر أن سليماني زار، الخميس، مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور جنوب شرقي سوريا، على الحدود مع العراق.


وأوضحت أن سليماني زار معسكرات المجموعات المسلحة التابعة لإيران، وسط إجراءات أمنية مشددة، والتقى المستشارين العسكريين للحرس الثوري، وقيادات مختلف تلك المجموعات في المنطقة.


وأشارت أن سليماني طلب التجهيز لحرب محتملة مع الولايات المتحدة، وأكد عدم وجود خلاف مع النظام السوري بخصوص مواجهتها.


ولفتت المصادر إلى أن سليماني زار كذلك محطة "T2" النفطية في بادية دير الزور الشرقية، الواقعة على خط النفط الواصل بين العراق وسوريا.


وتتزامن زيارة قائد فيلق القدس للمنطقة، مع استئناف الولايات المتحدة تدريب الجيش السوري الحر في قاعدة التنف جنوبي سوريا، وذلك بعد أن أوقفت دعمه منذ قرابة عام.

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