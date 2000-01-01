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دار الإفتاء المصرية توضح حقيقة اعلانها موعد عيد الاضحى

الجمعة 26 يوليو 2019 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
دار الإفتاء المصرية توضح حقيقة اعلانها موعد عيد الاضحى


القاهرة /سما/

نفت دار الإفتاء المصرية إعلانها موعد عيد الأضحى لهذا العام، مشيرة إلى أن ما نشر حول تحديد موعد العيد غير صحيح.

وأصدر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر "فيسبوك"، منشورا جاء فيه: "تنبيه مهم بخصوص عيد الأضحى.. انتشر خلال الأيام القليلة الفائتة على صفحات الفيسبوك أن دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد عيد الأضحى لهذا العام، وننوه إلى أن هذا الأمر غير صحيح تماما ولم نعلن شيئا".

وكان مصدر مسؤول بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، قد أعلن عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى فلكيا، مشيرا إلى أن الحسابات الفلكية تكشف أن وقفة عرفات ستوافق يوم 10 أغسطس المقبل.

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