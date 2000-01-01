وصول الدفعة الأولى من حجاج غزة إلى مكة المكرمة

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزاره الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، مساء اليوم الجمعة، عن وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية إلى مكة المكرمة والبالغ عددهم (850) حاجاً وحاجة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي ومنها إلى مكة المكرمة ترافقهم البعثات الإدارية والوعظية والإرشادية والطواقم الفنية.

وأضاف ابو الرب، أنه تم تجهيز الفنادق للحجاج، وأنه من المقرر أن تصل باقي الرحلات تباعاً من مطار القاهرة حتى ظهر يوم الأحد المقبل.

وبخصوص المحافظات الشمالية قال أبو الرب، إنه من المقرر انطلاق الرحلة صباح يومي غداً السبت وبعد غد الأحد، ومن المتوقع وصولهم إلى المدينة المنورة عصر الاحد والاثنين المقبلين، وقد سبقتهما البعثة الادارية لتكون في استقبالهم.

وأكد، جاهزية الطواقم المختلفة القيام بمسؤولياتها باستقبال الحجاج منذ لحظة خروجهم حتى وصولهم الديار الحجازية وبمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء محمد اشتيه.