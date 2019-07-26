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بتصريح صادم.. ترامب يصم الرئيس الفرنسي بـ"الغباء"

الجمعة 26 يوليو 2019 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتصريح صادم.. ترامب يصم الرئيس الفرنسي بـ"الغباء"


سما / وكالات/

وصم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الغباء"، في تصريح صادم وغاضب منه.

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تغريدة معادية لماكرون، مهددا فرنسا بإجراءات ضدها.

جاء ذلك في تعليق الرئيس الأمريكي على فرض فرنسا، ضريبة رقمية على الشركات الأمريكية التكنولوجية العملاقة، مهددا بالرد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي.

وكتب ترامب: "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة. سنرد قريبا بالمثل بعد غباء ماكرون".

وملمحا بالرد بضريبة أخرى، قال ترامب: "قلت دائما إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

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