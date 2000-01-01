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الرئيس يصل تونس للمشاركة في تشييع الباجي قائد السبسي

الجمعة 26 يوليو 2019 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل تونس للمشاركة في تشييع الباجي قائد السبسي


تونس /سما/

 وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، العاصمة التونسية، للمشاركة في تشييع الرئيس التونسي الراحل الكبير الباجي قائد السبسي.

وكان في استقبل الرئيس على أرض مطار قرطاج الدولي، الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، وعدد من المسؤولين التونسيين.

ويرافق الرئيس، كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

وستقام مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي يوم غد السبت، من قصر قرطاج إلى مثواه الأخير في مقبرة الجلاز.   

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