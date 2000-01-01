نصر الله يدعو لحل ملف الفلسطينيين في لبنان بشكل "علمي" وبدون " مزايدات "!

بيروت /سما/

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، يوم الجمعة، أن هناك فرق بين عمل الفلسطيني وغير من الأجانب في لبنان، لأن فلسطين مُحتلة ولا يستطيع الفلسطيني العودة إلى بلده.

وأضاف نصر الله في كلمة نقلتها قناة المنار، أن أنه لا علاقة بين عمل الفلسطيني والتوطين، لأن الميزة للفلسطيني أنه لاجئ وأيضاً يرتبط بقضية وطنية قومية مجمع عليها لبنانياً وعربياً، مؤكداً أن البعض يحرض أن حزب الله وحركة حماس يقفان خلف التظاهرات الفلسطينية بموضوع العمل، وهذا أمر معيب وغير اخلاقي وهذا تزوير للحقائق.

وأشار، إلى أنه حصل اصطدام بواقع اسمه العمال الفلسطينيين، وللأسف في لبنان كل شيء يتم تسييسه ويتم التحريض على الآخر، مشدداً على أن موضوع عمل الفلسطينيين يجب أن يحل على أساس أخلاقي وإنساني وبشكل هادئ.

وتابع: " نحن مع الحوار اللبناني الفلسطيني وحل هذا الملف بشكل علمي بعيدا عن المزايدات".

وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان اليوم الجمعة مظاهرات احتجاجية عارمة، تنديداً بقرار وزير العمل اللبناني علي أبو سليمان، ضد العمل الفلسطينيين في لبنان.