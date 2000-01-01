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الاحتلال يعتقل فتى خلال مواجهات في مدينة الخليل

الجمعة 26 يوليو 2019 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل فتى خلال مواجهات في مدينة الخليل


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، فتى خلال مواجهات اندلعت في باب الزاوية بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر امنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عز يوسف محمد الاطرش (17 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب الشديد، إثر مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال المنتشرة في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وأشارت المصادر الى ان جنود الاحتلال أطلقوا الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

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