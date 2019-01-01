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البطش: لا تفاهمات مع الاحتلال ولكن ؟

الجمعة 26 يوليو 2019 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: لا تفاهمات مع الاحتلال ولكن ؟


غزة / سما /

أكد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، اليوم الجمعة، أنه "لا يوجد تفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن إجراءات لكسر الحصار قدمتها القاهرة".

وأشار البطش في كلمته خلال مشاركته في جمعة "لاجئي لبنان":إلى أنه "يجب عدم استخدام مصطلح التفاهمات، هناك ورقة إجراءات لكسر الحصار قدمتها مصر، فيما يريد الاحتلال تحويلها إلى ورقة سياسية".

وقال القيادي في الجهاد الاسلامي، إن المطلوب "تنفيذ هذه الورقة، لكن الاحتلال يماطل ويتلكأ ويتهرب ويريد تحويلها إلى ورقة سياسية حتى يجبرنا على العودة إليها في كل مرة".

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، أن "الإجراءات لم تصل إلى المستوى المطلوب، وما زالت بطيئة وعرجاء ولم يتم تطبيقها كما كنا نأمل"، مشيرا إلى استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها.

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