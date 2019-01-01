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الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وترحب بقرار الرئيس الاخير!

الجمعة 26 يوليو 2019 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وترحب بقرار الرئيس الاخير!


غزة / سما /

رحبت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار،  بقرار الرئيس محمود عباس، إلغاء الاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، داعين  لإنزالها على أرض الواقع باستعادة الوحدة، وتحقيق الشراكة الوطنية بناء على الاتفاقات الموقعة في القاهرة وبيروت، والمطالبة بالاجتماع الفوري للإطار القيادي للأمناء العامون بالقاهرة.

وأكدت الهيئة، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر، ونتطلع إلى انتقالها لكافة ساحات التواجد الفلسطيني.
 
وأعلنت، دعمها واسنادها لأهلنا في مخيمات اللجوء على أرض لبنان، وهم يتمسكون بحق العودة ويرفضون صفقة القرن الأمريكية الرامية؛ لحرمانهم من العودة لفلسطين.

وشددت على أن رفضنا لقرار وزير العمل اللبناني، الذي يمس حياة أهلنا بلبنان وندعوهم للاستمرار في التظاهر، حتى يتراجع الوزير عن تلك القرارات الجائرة.

وتوجهت بالتحية للشعب اللبناني الشقيق، وللقوى والاحزاب التي تساند شعبنا في محنته وندعوهم للاستمرار؛ لإنصاف الشعب الفلسطيني اللاجئ، مؤكدين على وحدة  لبنان أرضا وشعباً دون تدخل منا في شؤونه.

وطالبت أبناء شعبنا في الضفة المحتلة للتصدي لعربدة المستوطنين، وعدم السماح لجرافات الاحتلال بهدم منازل المواطنين، وتجريف المزروعات.

ودعت جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة 69جمعة، "مجزرة واد الحمص"، دعماً لأهلنا المهدمة بيوتهم في صور باهر، على يد الاحتلال الإسرائيلي.

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