  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي بحماس: نأمل أن تكون قرارات أبو مازن حقيقية وتجميد الاتفاقيات يحتاج لرفع العقوبات عن غزة

الجمعة 26 يوليو 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: نأمل أن تكون قرارات أبو مازن حقيقية وتجميد الاتفاقيات يحتاج لرفع العقوبات عن غزة


غزة / سما/

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، "نأمل أن تكون قرارات أبو مازن حقيقية وليست كسابقاتها". وذلك تعقيبا على القرار الذي اتخذته القيادة خلال اجتماعها بـ رام الله أمس،  الذي يقضي بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وأضاف الحية خلال مشاركته في جمعة "لاجئي لبنان" أن "إطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية سيكون أعظم رد على جرائم الاحتلال وعمليات الهدم في واد الحمص ب القدس "، مطالبا السلطة "بوقف ملاحقة المقاومة والإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وأشار إلى أن "تجميد الاتفاقيات يحتاج إلى إعلان وقف التنسيق الأمني والتخلي عن أوسلو ومطاردة المقاومة ورفع العقوبات عن غزة، وخطوة حقيقية في توحيد الشعب الفلسطيني على قاعدة الشراكة ودعوة الإطار القيادي المؤقت أو الأمناء العامين للاجتماع بسرعة؛ لوضع استراتيجية مناسبة للحالة الوطنية امام التحديات التي تواجه شعبنا".

في سياق منفصل، قال الحية إن شعبنا اليوم موحدا أمام أي خطر أو ضرر يأتي عليه من أي جهة، مشيرا الى أن "غزة تخرج بكل قوة لتقول لكل العالم نحن متضامنون مع اهلنا في مناطق اللجوء والشتات".

وجدد التأكيد على رفض حركته قرار وزير العمل اللبناني، مطالبا الدولة اللبنانية بكل مكوناتها بإلزام الوزير بالتراجع عن قراره وإلغائه إلى الأبد.

وقال الحية إنه "لا يمكن للبنان أن تسهم في تنفيذ صفقة القرن ، فهي داعم دائم لفلسطين".

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..الكشف عن وصية الفنان فاروق الفيشاوي لابنه وعلاقتها بفلسطين

الرئيس عقب اجتماع القيادة: قررنا وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

حماس تعلق على خطاب الرئيس عباس الاخير وهذا ما قالته ..

سياسي إيراني: قوة عسكرية إيرانية إماراتية سعودية مشتركة ووقف الحرب على اليمن

هآرتس: كيف سيسافر "أبو مازن" إلى تونس إذا أوقف التنسيق ؟

الأسد لا يرغب بعودة حركة حماس إلى دمشق و فشل مساعي حزب الله

قائد الحرس الثوري يكشف تفاصيل مثيرة عن ناقلة النفط البريطانية

الأخبار الرئيسية

بالصور.. 36 اصابة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الأمر أكثر خطورة.. "كان": السلطة سوف تبلغ إسرائيل رسمياً بالأيام المقبلة تفاصيل قرارها بشأن الاتفاقيات

نريد أن نرى خطوات عملية.. الجهاد تعقب على إعلان الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال

وزير إسرائيلي: الفلسطينيون سيدفعون ثمن تهديدات عباس

i

الأسد لا يرغب بعودة حركة حماس إلى دمشق و فشل مساعي حزب الله