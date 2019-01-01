بحر: الاحتلال لا يهتم بالتفاهمات وتهديدات قادته لا تخيفنا

غزة / سما /

قال أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي، اليوم الجمعة، إن الاحتلال لا يبدي اهتماماً بالتفاهمات التي تدار بواسطة مصر، مشيرًا إلى أن المقاومة قادرة على لجم أي عدوان إسرائيلي.

وأضاف بحر في كلمة له خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة "يجب أن تأخذ المقاومة ممثلة بالغرفة المشتركة دورها الحقيقي في الرد على الاحتلال"، موضحا أن "تهديدات قادة الاحتلال لا تخيفنا".

وأكد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها، مردفا: واثقون من أن المسيرات ستحقق أهدافها.

كما أكد أننا أمام تحد كبير من قبل الاحتلال، مشددًا على ضرورة أن نقف صفاً واحداً بقرار واحد، داعياً في الوقت ذاته الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح إلى التقاط فرصة الشعب الفلسطيني الموحد.

وتابع "نحن نريد مصالحة وفق الاتفاقيات الموقعة، واجراء الانتخابات العامة، تشريعية ورئاسية ومجلس وطني".

وفيما يتعلق بقرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال، قال بحر إن "السلطة لم تنفذ على ارض الواقع أي شيء من قرارات وقف العلاقة مع الاحتلال".