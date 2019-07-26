"المتقاعدين العسكرين" تستهجن استبعاد الكشف الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لحجاج غزة

غزة / سما/

استهجنت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينين بالمحافظات الجنوبية، اقدام مكتب لجنة غزة للحج ، باستبعاد الكشف الذي تقدمت به الهيئة الوطنية لحجاج لعام 2019.

وقالت الهيئة في بيان تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حينما زار وفد رفيع المستوى من الهيئة الادارية المركزية للمتقاعدين العسكريين .. مكتب لجنة غزة للحج وتم اللقاء مع محمودالنيرب وبمتابعة الاخ كمال الصوري، حيث تم الاتفاق على ان ترسل الهيئة اسماءالحجاج بحد ادنى عشرة ( 10) افراد ..وحد اقصى ثمانية عشر (18).وذلك على نفقتهم الشخصية. ،

وتابعت الهيئة : بالفعل تم ابلاغ جميع المحافظات الجنوبيه بذلك وتم ارسال اسماء الراغبين بالحج على نفقتهم الشخصية . بناء علي ماتم الاتفاق عليه.

وأردفت: ولكن فوجئنا عند اقتراب موعد دفع رسوم اشتراك الحج ومراجعة مكتب الحج بغزة، وعدة اتصالات ورسائل .بان الرد هو الانتظار حتى بدات افواج الحج بالسفر، والكل يتهرب ويحمل المسئولية للاخر.

وفيما يلي نص البيان كما نشر عبر صفحتهم:

الى كل من يتحمل مسئولية مكتب لجنة غزة للحج الى بيت الله الحرام..

ليس هكذا يتم التعامل مع المتقاعدين العسكريين بالمحافظات الجنوبية..

فلسطين غزة

تستغرب الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينين، بالمحافظات الجنوبية..

بحجم هذا الاستهتار واللامبالة . والوعودات والتي كانت مجرد مماطلة .

امام اشرف حالة نضالية تاريخية من كبار السن والمرضى من المتقاعدين العسكريين .والذين لولا تضحياتهم لما كان لكم مكاتب ولاوجود..

وذلك باقدام مكتب لجنة غزة للحج ،الكائن بشارع الشهداءحي الرمال بمدينة غزة، باستبعاد الكشف الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين لحجاج الهيئة..

حينما زار وفد رفيع المستوى من الهيئة الادارية المركزية للمتقاعدين العسكريين .. مكتب لجنة غزة للحج وتم اللقاء مع الاخ محمودالنيرب (ابو رمضان) وبمتابعة الاخ كمال الصوري ( ابو العبد)

حيث تم الاتفاق على ان ترسل الهيئة اسماءالحجاج بحد ادنى عشرة( 10) افراد ..وحد اقصى ثمانية عشر (18)..

وذلك على نفقتهم الشخصية..

وبالفعل تم ابلاغ جميع المحافظات الجنوبيه بذلك وتم ارسال اسماء الراغبين بالحج على نفقتهم الشخصية . بناء علي ماتم الاتفاق عليه..

والتي تركت لدى الراغبين بتسجيل اسماؤهم السرور والامل لاداء فريضة الحج..

ولكن فوجئنا عند اقتراب موعد دفع رسوم اشتراك الحج ومراجعة مكتب الحج بغزة. وعدة اتصالات ورسائل .. بان الرد هو الانتظار والانتظار ثم الانتظار.. حتى بدات افواج الحج بالسفر، والكل يتهرب ويحمل المسئولية للاخر ..

واخوتنا المتقاعدين الحجاج كبارالسن والمرضى بحالة ترقب وشغف وامل وايمان بالله بان يلحقوا باداء فريضة الحج بعد ان جهزوا انفسهم وحاجياتهم ،وربما لن يستطيعوا الحج بالعام القادم .

امنيات الحجاج حطمتها لجنة الحج بغزة بوعودات خادعة وتهرب وتنصل من المسئولية والامانة، التي وضعوا عليها امام الله وشعبهم ورؤسائهم بوزارة الاوقاف..

لذلك نأسف لمابدر منكم لانكم غير اهل بالكلمة الصادقة وعدم وضوحكم معنا ومع حجاجنا من المتقاعدين ..

اماعن مكانتكم الوظيفية يالجنة غرة للحج،

فاننا نتركها للجهات المسئولة من وزارة الاوقاف. اوالحج بان تضع الرجل المناسب في المكان المناسب . والصادق والامين بكلمته ووعوداته وبعيدا عن المحسوبية والعلاقات العائلية بالاختيار وكفى???

اتجاه شعبه و اتجاه انبل من صنع وضحى من اجل فلسطين المتقاعدين العسكريين كبار السن..

اذ وتطالب الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين بالمحافظات بايجاد حل سريع حالي ومستقبلي

للاخوة الحجاج من المتقاعدين العسكريين، من جهات الاختصاص . ومحاسسبة ومراجعة المقصرين بلجنة غزة للحج..

لذلك تريثنا وانتظرنا وانتظرنا على امل حتى اخر لحظة ..مما اضطررنا لاصدار هذا البيان التوضيحي الى من يتحمل المسئولية ..

والى اخوتنا كبار السن والمرضى من المتقاعدين العسكريين..

.. اتقوا الله فى شعبكم ..

(المفوض الاعلامي.المركزي للهيئةبفلسطين نبيل برزق)

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المفوضية الاعلامية المركزية للهيئة الوطنيةللمتقاعدين العسكريين بفلسطين

الجمعة الموافق 26.7.2019