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"الأونروا": حصول الفلسطينيين في لبنان على إجازات عمل لا يؤثر إطلاقاً على وضعهم بصفتهم لاجئين

الجمعة 26 يوليو 2019 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": حصول الفلسطينيين في لبنان على إجازات عمل لا يؤثر إطلاقاً على وضعهم بصفتهم لاجئين


بيروت /سما/

قال المدير الإقليمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، إن "حصول الفلسطينيين في لبنان على إجازات عمل، لا يؤثر إطلاقا على وضعهم بصفتهم لاجئين، في ما يتعلق بالتقديمات التي تمنحهم إياها أونروا".

تصريحات كوردوني جاءت خلال لقائه، الجمعة، وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، في مبنى الوزارة بالعاصمة بيروت، برفقة مسؤولة العلاقات الخارجية في المنظمة ماري شبلي.

وقال بيان لوزارة العمل، "إن البحث تناول خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، وتأثيرها على اللاجئين الفلسطينيين".

من جهته، أعرب أبو سليمان، عن استعداده لتقديم كل التسهيلات للفلسطينيين تحت سقف القانون.

وتمنى على الدول المانحة "تعزيز دعم أونروا، كي تستطيع مواصلة خدمة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من الصعوبات التي يواجهها".

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