  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 26 يوليو 2019 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية


قلقيلية / سما /

 أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط و"الاسفنجي" صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين، جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل في القرية، واستخدموها ثكنات عسكرية لقناصتهم.

وكانت المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب إضافة لنشطاء إسرائيليين، ندد خلالها المشاركون بجرائم الاحتلال، خاصة هدم عشرات الشقق السكنية في واد الحمص بالقدس المحتلة.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..الكشف عن وصية الفنان فاروق الفيشاوي لابنه وعلاقتها بفلسطين

الرئيس عباس يعلن الحداد وتنكيس الاعلام لمدة 3 أيام في فلسطين

الرئيس عقب اجتماع القيادة: قررنا وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

حماس تعلق على خطاب الرئيس عباس الاخير وهذا ما قالته ..

سياسي إيراني: قوة عسكرية إيرانية إماراتية سعودية مشتركة ووقف الحرب على اليمن

هآرتس: كيف سيسافر "أبو مازن" إلى تونس إذا أوقف التنسيق ؟

قائد الحرس الثوري يكشف تفاصيل مثيرة عن ناقلة النفط البريطانية

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الأمر أكثر خطورة.. "كان": السلطة سوف تبلغ إسرائيل رسمياً بالأيام المقبلة تفاصيل قرارها بشأن الاتفاقيات

نريد أن نرى خطوات عملية.. الجهاد تعقب على إعلان الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال

وزير إسرائيلي: الفلسطينيون سيدفعون ثمن تهديدات عباس

i

الأسد لا يرغب بعودة حركة حماس إلى دمشق و فشل مساعي حزب الله