إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية / سما /

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط و"الاسفنجي" صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين، جرى علاجهم ميدانيا.

وأضاف أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل في القرية، واستخدموها ثكنات عسكرية لقناصتهم.

وكانت المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب إضافة لنشطاء إسرائيليين، ندد خلالها المشاركون بجرائم الاحتلال، خاصة هدم عشرات الشقق السكنية في واد الحمص بالقدس المحتلة.