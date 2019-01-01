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يديعوت: لن يكون هناك تغيير حقيقي في العلاقة بين السلطة وإسرائيل

الجمعة 26 يوليو 2019 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: لن يكون هناك تغيير حقيقي في العلاقة بين السلطة وإسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قال المحلل الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أليؤر ليفي إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل لم يكن الإعلان الأول من نوعه، حيث اتخذت السلطة قرارات مشابهة في الأعوام الماضية ولم تنفذ، مشيرا إلى أن جميعا ما زالت حبرا على الورق.

وأضاف ليفي نقلا عن مسؤولين فلسطينيين تقديراتهم أن هذه المرة ستكون مشابهة للمرات السابقة وأنه لن يكون هنالك أي تغيير حقيقي في العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. حسب ادعائه.

يشار إلى أن عباس أعلن بالأمس في ختام اجتماع لقيادة السلطة عن وقف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، مضيفا أنه تقرر تشكيل لجنة بدءاً من اليوم لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار.

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