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طرابلس : غرق قارب يحمل 250 شخصا قبالة ليبيا بينهم فلسطينيون

الجمعة 26 يوليو 2019 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرابلس : غرق قارب يحمل 250 شخصا قبالة ليبيا بينهم فلسطينيون


طرابلس / وكالات /

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم التابع لحكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس، أنقاذ 134 مهاجر غير شرعي وفقدان ما يقارب 115 آخرين أثر غرق قارب خشبي قبالة السواحل الليبية.

وقال قاسم في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، إن "القطاع الأوسط حرس السواحل قام بالتواصل معا وأفاد بتحطم مركب خشبي على متنه حوالي 250 مهاجر غير شرعي من بينهم نساء وأطفال بحسب إفادة المهاجرين غير شرعيين".

وأشار المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أنه "تم إنقاذ ما مجموعه 134 مهاجر غير شرعي وانتشال جثة واحدة، والباقي يعتبرون مفقودين حتى اللحظة وعددهم حوالي 115 مهاجر غير شرعي".

وأكد أن "عملية غرق المركب كانت قبالة مدينة الخمس أقل من 5 ميل من الساحل وتم الإبلاغ والإنقاذ من قبل الصيادين، بالتنسيق مع حرس السواحل القطاع الأوسط وتعاونت في عملية الإنقاذ ما يعرف بالفرقة الأولى التي أنقذت عدد 82 مهاجر غير شرعي".

وأضاف قاسم أن: "المهاجرون غير شرعيين من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة والذين تم إنقاذهم جلهم من اريتريا وهناك من فلسطين والسودان".
 

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