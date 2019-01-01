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بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 26 يوليو 2019 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما/

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة لاجئي لبنان.

وأفادت مصادر محلية ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة شرقي القطاع  للمشاركة في جمعة لاجئي لبنان.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في الجمعة الثامنة والستين على حدود قطاع غزة دعما للاجئين الفلسطينيين في لبنان في وجه ما يتعرضون له من اجراءات تتعلق بحق العمل.

وأضافت في بيان صدر عنها :" نتلاحم مع أبناء شعبنا في لبنان لنعلن بصوت واحد رفضنا لمشاريع التصفية ووجود شعبنا في لبنان مؤقت ونحن متمسكون بحقنا في العودةوجددت الهيئة التمسك باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقيق أهدافها".

وحذر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش الخميس من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على المتظاهرين سيجر إلى جولة تصعيد جديدة.

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