الأمر أكثر خطورة.. "كان": السلطة سوف تبلغ إسرائيل رسمياً بالأيام المقبلة تفاصيل قرارها بشأن الاتفاقيات

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن السلطة الفلسطينية سوف تبلغ إسرائيل رسمياً في الأيام المقبلة بتفاصيل قرارها المتعلق بوقف جميع الاتفاقيات بين الجانبين.

وقال تلفزيون كان العبري نقلا عن مصادر فلسطينية في رام الله قولها: إن اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات هذه المرة " أكثر خطورة ومختلف عن السابق".

وأضاف مراسل التلفزيون غال بيرغر، أن الأمر أكثر خطورة لأن القرار هذه المرة هو قرار "السلطة التنفيذية"، أي قرار من القيادة، أو بعبارة أخرى: قرار أبو مازن نفسه، على عكس القرارات السابقة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من الهيئات".

وزعم الصحفي الاسرائيلي أن الدائرة المحيطة بالرئيس محمود عباس " ترغب بأن يسود الغموض فيما يتعلق بقرار "وقف العمل وفقًا للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".

وأوضح غال بيرغر أنه " لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي في إسرائيل بشأن وقف التنسيق الأمني، ومن ناحية أخرى، لم يتم بعد إنشاء اللجنة الفلسطينية، التي من المفترض أن تدرس آلية تنفيذ قرار أبو مازن".

ونقل "كان" العبري، عن مصدر مقرب من الرئيس عباس قوله إنه ليس من الحكمة الكشف عن كل شيء، موضحا أن مصدر اخر اخبره بأن هناك المئات من بنود الالتزامات بين الأطراف في إطار الاتفاقيات (أي ليس التنسيق الأمني فقط).