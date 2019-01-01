  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمر أكثر خطورة.. "كان": السلطة سوف تبلغ إسرائيل رسمياً بالأيام المقبلة تفاصيل قرارها بشأن الاتفاقيات

الجمعة 26 يوليو 2019 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمر أكثر خطورة.. "كان": السلطة سوف تبلغ إسرائيل رسمياً بالأيام المقبلة تفاصيل قرارها بشأن الاتفاقيات


القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن السلطة الفلسطينية سوف تبلغ إسرائيل رسمياً في الأيام المقبلة بتفاصيل قرارها المتعلق بوقف جميع الاتفاقيات بين الجانبين.

وقال تلفزيون  كان العبري نقلا عن مصادر فلسطينية في رام الله قولها:  إن اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات هذه المرة " أكثر خطورة ومختلف عن السابق".

وأضاف مراسل التلفزيون غال بيرغر،  أن الأمر أكثر خطورة لأن القرار هذه المرة هو قرار "السلطة التنفيذية"، أي قرار من القيادة، أو بعبارة أخرى: قرار أبو مازن نفسه، على عكس القرارات السابقة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من الهيئات".

وزعم الصحفي الاسرائيلي أن الدائرة المحيطة بالرئيس محمود عباس " ترغب بأن يسود الغموض فيما يتعلق بقرار "وقف العمل وفقًا للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".

وأوضح غال بيرغر أنه " لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي في إسرائيل بشأن وقف التنسيق الأمني، ومن ناحية أخرى، لم يتم بعد إنشاء اللجنة الفلسطينية، التي من المفترض أن تدرس آلية تنفيذ قرار أبو مازن".

ونقل "كان" العبري، عن مصدر مقرب من الرئيس عباس قوله إنه ليس من الحكمة الكشف عن كل شيء، موضحا أن مصدر اخر اخبره بأن هناك المئات من بنود الالتزامات بين الأطراف في إطار الاتفاقيات (أي ليس التنسيق الأمني فقط).

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..الكشف عن وصية الفنان فاروق الفيشاوي لابنه وعلاقتها بفلسطين

الرئيس عباس يعلن الحداد وتنكيس الاعلام لمدة 3 أيام في فلسطين

الرئيس عقب اجتماع القيادة: قررنا وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

حماس تعلق على خطاب الرئيس عباس الاخير وهذا ما قالته ..

سياسي إيراني: قوة عسكرية إيرانية إماراتية سعودية مشتركة ووقف الحرب على اليمن

قائد الحرس الثوري يكشف تفاصيل مثيرة عن ناقلة النفط البريطانية

مسؤولون: قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل سيشمل جميع مستويات العلاقة

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

نريد أن نرى خطوات عملية.. الجهاد تعقب على إعلان الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال

وزير إسرائيلي: الفلسطينيون سيدفعون ثمن تهديدات عباس

i

الأسد لا يرغب بعودة حركة حماس إلى دمشق و فشل مساعي حزب الله

860x484 (4)

مسؤولون: قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل سيشمل جميع مستويات العلاقة