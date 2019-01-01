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نتنياهو يلمح بمسئولية إسرائيل عن قصف الإيرانيين في العراق

الجمعة 26 يوليو 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلمح بمسئولية إسرائيل عن قصف الإيرانيين في العراق


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "معاريف العبرية" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح هذا الأسبوع إلي أن سلاح الجو الاسرائيلي هو الذي قام بقصف قاعده القوات الإيرانية في العراق، حيث تواجد في هذه القاعدة أثناء القصف ضباط وقاده إيرانيين رفيعي المستوى من حزب الله.

ووفقاً لصحيفة العبرية فإن هذا سبب ارتفاع ملحوظ في وتيره المواجهة في المنطقة الجنوبية سواء في سوريا وإيران أو حزب الله اللبناني.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن هذا إشارة واضحة لتصعيد المواجهة، لاكن هناك قاعده في الشرق الأوسط، وهي أن اسرائيل لا تقوم بتصعيد إلا عندما يقوم الطرف المقابل به.

وهذا يعني أن الايرانيين رفعوا وتيره المواجهة، فهم مضغوطين بسبب العقوبات، وهذا الضغط تفرغه ايران تجاه اهداف كبرى تراها ايران وتسعى لتنفيذها ومنها تكريس سيطرة الشيعة على العالم العربي، وكل ذلك يمر من خلال المواجهة مع إسرائيل، وما تقوم به ايران من محاوله للإحاطة بإسرائيل والوصول الي حدود إسرائيل.

وأشارت معاريف إلى ان اسرائيل لن تسمح بحال من لأحول لإيران أن تتمركز بسوريا، والإيرانيين أصبحوا اقوياء بسوريا وهذا الهجوم لن يكن عبثاً بل استهدف العمق اللوجستي للوجود الايراني بالعراق لكن هذا لا يعني نهاية الصراع بل نحن بصدد مشروع ايراني عملاق في المنطقة.

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