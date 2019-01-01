العوض: وقف العمل بالاتفاقيات يتمثل بالإعتراف بفلسطين ووقف التنسيق الأمني

غزة / سما/

قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الجمعة، إنّ الترجمة العملية ومعيار جدية قرار وقف العمل بالاتفاقات مع اسرائيل، يتمثل بالإعتراف بفلسطين ووقف التنسيق الأمني.

وأضاف العوض في تصريحٍ مقتضب، أنّ الترجمة العملية ومعيار جدية قرار وقف العمل بالاتفاقات مع اسرائيل، تتمثل بوقف التنسيق الامني وباريس الاقتصادي ، بالإضافة لوقف التفاهمات في غزة، هكذا تستقيم نحن شعب تحت احتلال".

وكان الرئيس عباس أعلن قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وقال عباس عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إنه سيتم تشكيل لجنة لتنفيذ القرار المتخذ عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني السابقة بشأن إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل.