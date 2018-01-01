مشعشع: استقالة نائب المفوض العام لـ"لأونروا"

القدس المحتلة / سما /

كشف الناطق الرسمي لـ "الأونروا" ومدير الإعلام والاتصال سامي مشعشع، عن استقالة نائب المفوض العام للأونروا ساندرا ميتشل، التنحي عن منصبها الحالي وذلك لأسباب شخصية.

وأضاف مشعشع، في تصريح له عبر "الفيسبوك": "لقد ساعدت ساندرا ميتشل الوكالة على الاستجابة لبعض من أشد التحديات صعوبة في تاريخها، سواء على الصعيد العملياتي أم المالي أم السياسي ولعبت دورا حاسما في مساعدة للأونروا بالنجاة من أزمات متعاقبة بما في ذلك التهديد الوجودي وغير المسبوق لعام 2018 والذي هدد وجود الوكالة".

وتابع: إن "عزمها وتفانيها وقوتها قد جعلت بعضا من أشد القرارات صعوبة أمرا ممكناً، كما أن معرفتها بالوكالة وقدرتها التي لا مثيل لها على فهم القضايا ذات المستوى الاستراتيجي، والعلمياتي شكلت ذخرا هاما للأونروا".

وأردف: "وبينما يصار الى اشغال هذا المنصب الهام، فإن الأونروا ماضية في جهودها من أجل ضمان استمرارية عملها وخدماتها للاجئين".