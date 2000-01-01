ايهود باراك يكشف عن سبب انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان عام 2000

سما / وكالات/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، "إن بلاده نجت بجنودها حينما انسحبت من لبنان بشكل أحادي، في العام 2000"، معرباً عن فخره باتخاذ القرار في حينها.

وأضاف باراك،: إنه فخور بقراره التاريخي الذي اتخذه حينما كان رئيساً للوزراء في "إسرائيل"، في الخامس والعشرين من آيار/مايو 2000، بالانسحاب الأحادي الجانب من الجنوب اللبناني، مضيفاً "الانسحاب من لبنان منع مقتل مئات الجنود، هل أنا فخور بذلك، اعترف اليوم بأني من اتخذت قرار الانسحاب من لبنان، حفاظاً على أرواح جنودنا، والصغار منكم لم يعلموا لماذا اتخذنا هذا القرار، حتى لا يقتل مئات الجنود الإسرائيليين".

وتابع باراك: "واجهنا معارضة قوية، ولكننا اتخذنا القرار، فقد كان يسقط من جنودنا ما لا يقل عن 25 جندياً سنوياً".

يشار إلى أن باراك اعتذر قبل يومين عن قتل متظاهرين فلسطينيين في عهده، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، خلال لقاء إذاعي، عن قتل 16 متظاهر فلسطينى، في أكتوبر/تشرين الأول 2001، فى بداية انتفاضة الأقصى، التي اندلعت في سبتمبر/أيلول من العام 2000، حيث قال إنه لا يوجد مكان لقتل مزيد من المتظاهرين فى "إسرائيل".

ويأتى ذلك فى إطار حملة انتخابية يقودها باراك بتحالف مع الأحزاب الليبرالية لهزيمة بنيامين نتنياهو، الذى سجل أطول فترة حكم لرئيس وزراء إسرائيلي.