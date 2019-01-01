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تلميذا حاولوا اقتحام قسم شرطة لإخراج زميلهم المحتجز

الجمعة 26 يوليو 2019 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلميذا حاولوا اقتحام قسم شرطة لإخراج زميلهم المحتجز


وكالات / سما /

ذكرت الشرطة الألمانية مساء أمس الخميس أن نحو 50 تلميذا حاولوا اقتحام قسم شرطة لإطلاق سراح زميل لهم ( 15 عاما) بعد أن تم احتجازه بتهمة “السُكر والشغب”.

وكان أمن المدرسة في بلدة شتارنبرج بجنوب البلاد قد استدعى الشرطة بعد أن أصبح سلوك الصبي المخمور خارجا عن السيطرة خلال حفل وداع. ولم تستطع الشرطة تهدئته لذلك قررت احتجازه.

وحاولت مجموعة من التلاميذ اقتحام مقر الشرطة بعد احتجاز زميلهم.

وحاول التلاميذ فتح الباب الأمامي، لكنهم فشلوا في ذلك. وقالت الشرطة إنه تم إلقاء زجاجات وكُسرت نافذة.

وتمكنت الشرطة من استعادة السيطرة على الوضع، وتم اعتقال ثلاثة تلاميذ بعد اتهامهم بمحاولة إطلاق سراح شخص محتجز وإتلاف ممتلكات.

#تلميذ #الشرطة

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