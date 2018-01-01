أغلى 4 صفقات تمت في الانتقالات الصيفية

وكالات / سما /

أبرمت الأندية الأوروبية العديد من الصفقات الكبرى هذا الصيف, ما يجعلنا على أعتاب موسم قوي في القارة "العجوز".

ودفعت الأندية مبالغ ضخمة مقابل جلب لاعبين جدد, ليتصدروا قائمة أغلى الصفقات قبل بداية الموسم المقبل.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أغلى أربع صفقات أبرمتها الأندية في "الميركاتو" الصيفي لحد الآن.

1- جواو فيليكس:

خطف نادي أتلتيكو مدريد الأنظار في سوق الانتقالات, بعدما أنجز أغلى صفقة حتى الآن, بتعاقده مع الموهبة البرتغالية جواو فيليكس "19 عاما" قادما من بنفيكا, مقابل مبلغ مالي وصل إلى 126 مليون يورو, ما جعله أغلى صفقة في تاريخ "الروخي بلانكوس" أيضا, لا سيما أن النجم الشاب يستحق هذا المبلغ, نظرا لإحرازه 20 هدفا, وصناعته 11 هدفا آخر في 43 مباراة خاضها الموسم الماضي في جميع المسابقات مع الفريق الأول للنادي البرتغالي.

2- أنطوان غريزمان:

أخيرا أغلق برشلونة ملف النجم الفرنسي 28 عاما", عندما تعاقده معه مقابل 120 مليون يورو قادما من أتلتيكو مدريد, الذي قضى برفقته 5 مواسم في الدوري الإسباني, وبات غريزمان يتحضر لأول ظهور رسمي برفقة "البرشا", إذ ستكون الآمال معقودة عليه في خط المقدمة برفقة ليونيل ميسي ولويس سواريز, لأجل حصد الألقاب خاصة دوري الأبطال الموسم المقبل, بهدف تعويض الجماهير عن العروض المخيبة في أواخر الموسم الماضي.

3- إيدين هازارد:

منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي, فشل النادي "الملكي" في إيجاد البديل المناسب حتى وجد ضالته في البلجيكي إيدين هازارد "28 عاما" من تشيلسي هذا الصيف, نظير 100 مليون يورو, ما جعل اللاعب تحت ضغوطات كبيرة بهدف إنعاش آمال الريال بالفوز في الألقاب الموسم المقبل, كما سيكون مطالبا بتقديم عروض قوية على غرار ما كان يفعله "صاروخ ماديرا".

4- لوكاس هيرناديز:

أصبح النجم الفرنسي "23 عاما" الفائز بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده, ثاني أغلى المدافعين في التاريخ خلف فيرجيل فان دايك (85 مليون يورو), عندما انضم لبايرن ميونيخ هذا الصيف قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو, ليغلق ملفه مع الأخير, ويتأهب للدفاع عن ألوان "البافاري", الذي يراه أفضل من يقود الخط الخلفي للفريق, بعدما عانى في الموسم الأخير من تذبذب مستوى مدافعيه.