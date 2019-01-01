سيبايوس يكشف سبب اختياره لآرسنال

وكالات / سما /

كشف لاعب خط وسط ريال مدريد داني سيبايوس عن الأسباب التي حسمت اختياره الإنتقال إلى آرسنال، حيث سيقضى الموسم معاراً، دون خيار الشراء.

وتم ربط سيبايوس بالانتقال إلى توتنهام، والدوري الإيطالي، لكنه في النهاية قرر الانضمام إلى مواطنه أوناي إيمري في النادي الإنجليزي.

وقال سيبايوس في تصريحات للموقع الرسمي لآرسنال: “أنا فخور جداً بأن أكون قادراً على ارتداء هذا القميص. لقد جئت إلى فريق تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز وهي خطوة للأمام في حياتي المهنية.”

لماذا آرسنال: “كنت أعلم أن لدي ثقة المدرب، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لي منذ البداية. كنت على دراية بمسؤولية ارتداء هذا القميص وكان من دواعي اعتزازي أن أقرر الذهاب إلى آرسنال.”

إيمري ، المفتاح: “كانت نقطة التحول للمجيء إلى هنا. إنه إسباني ويعرفني منذ بدايتي في أندية سابقة، معه يمكنني التطور أكثر وأن أصبح لاعب أفضل… ”

العلاقة مع مواطنه بيليرين:”مع هيكتور، بصرف النظر عن كرة القدم، لدي علاقة شخصية جيدة للغاية معه. أخبرته بفكرة المجيء وشجعني على الخطوة..”

الأهداف: “سقف طموحاتي عالي جداً، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي…”