بلدية غزة تدعو المواطنين للحفاظ على نظافة شبكات الصرف الصحي

غزة / سما /

دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة للحفاظ على نظافة شبكات الصرف الصحي وعدم رمي القاذورات والأوساخ بداخلها لمنع انسدادها وطفحها في الشوارع والمناطق السكنية والحفاظ على الصحة البيئية، موضحةً أنها عالجت نحو 10 ألاف و200 إشارة طفح خلال النصف الأول من العام الجاري .

وذكر مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية م . رمزي أهل إن قيام بعض المواطنين برمي القاذورات في شبكات الصرف الصحي يتسبب في طفح الصرف مناهل الصرف الصحي لاسيما في المناطق المزدحمة بالسكان والتي يوجد بها ضغط على الشبكات.

وأضاف أن طواقم الصرف الصحي الميدانية تعمل بثلاث ورديات وحتى الساعة 11 ليلاً لمعالجة مشاكل طفح الصرف الصحي واستقبال شكاوي المواطنين التي ترد عبر بوابات التواصل الإلكترونية والرقم المختصر 115 .

وبين أنه تم تركيب خلال نفس الفترة نحو ( 5) ألاف و500 مترا من خطوط الصرف الصحي الرئيسة و2300 متراً من الخطوط الفرعية و(480) منهلا ، و(400) مترا من خطوط تصريف مياه الأمطار، و( 11) مصرفاً لتصريف مياه الأمطار .

وأضاف أنه تم تعزيل ( 1600) مصرفا لمياه الأمطار، وكسح ( 613) بئرا للصرف صحي، وتنفيذ (50) عملية صيانة لخطوط ومناهل الصرف الصحي، وتركيب ( 250) حلقة وغطاء منهل، بالإضافة إلى إجراء 275 عملية صيانة لخطوط الصرف الصحي .

ولفت مدير عام المياه والصرف الصحي إلى أن شبكات الصرف الصحي تصل لنحو 85 % من بيوت المواطنين في المدينة وتعمل البلدية وفق خطتها التنموية لإيصال الشبكة لكافة البيوت من خلال المشاريع التي تنفذها بالتعاون مع جهات ومؤسسات مانحة .