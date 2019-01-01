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وزير إسرائيلي: الفلسطينيون سيدفعون ثمن تهديدات عباس

الجمعة 26 يوليو 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: الفلسطينيون سيدفعون ثمن تهديدات عباس


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الخميس، إن الرئيس محمود عباس، لم يكن ملتزما أصلا بالاتفاقيات مع إسرائيل التي أعلن وقف العمل بها، مهددا الشعب الفلسطيني بأنه هو "من سيدفع الثمن".

جاء ذلك في تصريحات لـ "كوهين" نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتساءل الوزير الإسرائيلي وهو عضو أيضا في المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت)، عما يمكن أن يقوم به الفلسطينيون بعد وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل.

وقال كوهين: "ما الذي سيفعله أبو مازن (محمود عباس) الآن؟ هل سيعود إلى التحريض في المدارس ضد إسرائيل؟ أم سيدفع رواتب لعائلات منفذي العمليات؟ عفوا فهو دائما يقوم بذلك".

وأضاف: "أبو مازن لم ينفذ ما ورد في الاتفاقيات مع إسرائيل، بل كان محرضا على الإرهاب، بإمكانه التهديد، لكن الثمن سيدفعه الفلسطينيون".

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