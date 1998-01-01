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رسمياً .. كلويفرت مديراً لأكاديمية اللا ماسيا في برشلونة

الجمعة 26 يوليو 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. كلويفرت مديراً لأكاديمية اللا ماسيا في برشلونة


وكالات / سما /

سيتولى باتريك كلويفرت نجم الكرة الهولندية زمام الأمور في أكاديمية اللا ماسيا بعد أن توصل لاتفاق مع نادي برشلونة لقيادتها خلفًا لبيب سيجورا.

وقع مهاجم برشلونة السابق على عقد لمدة عامين يكون مدير المركز التدريبي لنادي برشلونة وذلك بعد أن تمت إقالته مع كلارينس سيدورف من تدريب منتخب الكاميرون في الشهر الماضي.

وسبق لكلويفرت العمل كمدير رياضي في نادي باريس سان جيرمان، ولكن مهمته هذه المرة ستكون أكثر صعوبة حيث سيكون على عاتقه مساعدة النادي على إخراج لاعبين مثلليونيل ميسي، تشافي وأندريس إنييستا والذين تخرجوا من أكاديمية اللا ماسيا في السابق.

وتمت ملاحظة أن برشلونة لم يعد يُخرج نفس المُعدل والجودة من المواهب من أكاديمية شبابه وانعكس هذا بصورة أساسية على الفريق الأول للبلاوجرانا.

وسبق لكلويفرت أن لعب بقميص برشلونة لمدة ستة سنوات في الفترة ما بين عامي 1998 و2004 وحقق معه لقب الدوري الإسباني مرة واحدة.

#كلويفرت #اللا ماسيا #برشلونة

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