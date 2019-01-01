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ليوناردو يبعث برسالة واضحة إلى نيمار

الجمعة 26 يوليو 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليوناردو يبعث برسالة واضحة إلى نيمار


وكالات / سما /

لم يعد من الجديد التحدث عن رغبة نيمار في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف،

ولكن المدير الرياضي ليوناردو لا يستبعد الإبقاء عليه وهذا ما نقله للاعب خلال الساعات الأخيرة. ويريد البرازيلي العودة إلى برشلونة على وجه الخصوص حيث يشعر بالحنين إلى أيامه في ملعب الكامب نو ولا يبدو سعيداً بعد عامين مع بطل الدوري الفرنسي.

وأبدى النادي العاصمي الفرنسي انفتاحه على فكرة بيع نيمار خلال سوق الانتقالات الحالية لكنه ليس مستعداً لقبول أي عرض، وحتى أنه رفض اللاعبين الذي عرضهم البارسا للدخول في عملية مبادلة للتعاقد مع نيمار وهو ما يجعل المسألة شائكة في الوقت الحالي.

وحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فإن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس تواصل مع نيمار عدة مرات خلال الأيام الماضية وأوضح له بصراحة وحزم أنه لن يعارض رحيله ولكن فقط إذا وصل له عرض يلبي توقعات النادي.

وأوضح ليوناردو للاعب صاحب القميص رقم 10 في باريس أنه إذا لم يصل العرض المنتظر فعليه أن يبقى ويمتثل للقواعد العامة في النادي.

#نيمار دا سيلفا

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