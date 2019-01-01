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زين الدين زيدان : أنا قلق من الإصابات

الجمعة 26 يوليو 2019 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
زين الدين زيدان : أنا قلق من الإصابات


وكالات / سما /

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسبانيالحالي قلقه من الإصابات التي تعرض لها لاعبي المرينجي خلال فترة التحضيرية للموسم الجديد 2019/2020.

وتعرض زيدان لصدمة كبيرة بعد إصابة لاعبه ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد بذلك غيابه عن الموسم الجديد.

بينما أصيب الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر ريال مدريد في العظلة الأمامية لفخذه الأيمن، وسيغيب تقريبًا عن الفريق لمدة تترواح بين 3 إلى 4 أسابيع.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد وديًا، في اللقاء الذي سيقام فجر غد السبت، ضمن فعاليات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وتحدث زين الدين زيدان قبل اللقاء، حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “إصابة أسينسيو؟ لقد تأثرنا كثيرًا، وأرسل اللاعبون العديد من رسائل الحب والدعم له، إنها إصابة خطيرة، وأتمنى أن يعود إلينا بمستواه المعهود”.

وأضاف “لا أفكر حاليًا في اللاعب الذي سيعوض ماركو أسينسيو لأننا نعمل على نظام معين في فترة الإعداد، وعندما نعود إلى الديار، سنرى ما الذي سيحدث”.

وتابع “إصابة أسينسيو، وميندي؟ أزعجتني كثيرًا، تلك الإصابات تقلقني، إصابة فيرلاند أقل خطورة من أسينسيو، لكنه لن يتمكن من مواصلة العمل معنا الآن، وهذه الأشياء تحدث في المرحلة ما قبل الموسم، لذا دعونا نرى ما إذا كان سيعود قريبًا للملاعب”.

#زين الدين زيدان

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