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الشعبية: قرار وقف العمل بالاتفاقيات خطوة بالاتجاه الصحيحة تتطلب ترجمة فورية

الجمعة 26 يوليو 2019 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: قرار وقف العمل بالاتفاقيات خطوة بالاتجاه الصحيحة تتطلب ترجمة فورية


غزة / سما /

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجمعة، إنّ قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، خطوة بالاتجاه الصحيح  وتدعو لاستكمالها بالانسحاب الكامل من اتفاق أوسلو

واعتبرت "الشعبية" في بيانٍ لها ، أنّ إعلان الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الكيان خطوة بالاتجاه الصحيح لكنها غير كافيه ومطلوب استكمالها بالانسحاب الكامل من اتفاق أوسلو، ومن كافة الالتزامات التي ترتبت عليه.

وشددت، على أهمية الترجمة الفورية لقرار وقف العمل بالاتفاقيات، وضرورة الدعوة العاجلة للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير من أجل معالجة شامله للوضع الداخلي الفلسطيني  بما ينهي الانقسام وفق الاتفاقيات الموقعة، ويؤسس لوحدة وطنيه تعدديه، وشراكة حقيقية في إدارة الصراع مع الاحتلال بالاستناد إلى برنامج وطني تحرري يتمسك بحقوقنا الوطنية والتاريخية في فلسطين، ومؤسسات وطنية جامعه تتمكن من حشد وتوحيد طاقات وإمكانات شعبنا وقواه في مواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تعمل على فرض وقائع تكرّس احتلالها لكامل الأرض الفلسطينية.

#الجبهة الشعبية

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