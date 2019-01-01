غزة / سما /

بات المدافع يوسف أبو زيد آخر الراحلين عن صفوف شباب رفح, استعدادا لخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل بقطاع غزة.

وأصبح أبو زيد لاعبا حرا, عقب حصوله على الاستغناء مؤخرا, لينضم لقائمة الراحلين عن "الزعيم" الرفحي هذا الصيف.

وسبق لشباب رفح أن أعلن خلال الساعات الماضية, عن مغادرة عدة لاعبين على سبيل الإعارة لأندية أخرى, في إطار مرحلة التجديد في صفوف الفريق الأول بالنادي.

يشار إلى أن شباب رفح يطمح للظهور بصورة قوية في الموسم الكروي الجديد 2019-2020 تحت قيادة المدير الفني نادر النمس, خلافا لما كانت عليه الأوضاع في الموسم المنصرم.